Банкир: финансирование дефицита бюджета Нацбанком через покупку ОВГЗ - нормальная практика

Финансирование дефицита госбюджета через покупку Национальным банком облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) является нормальной практикой, использующейся и в других странах.

Так прокомментировал УНИАН исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины Сергей Мамедов заявление Всемирного банка о финансировании Нацбанком бюджетного дефицита за счет допэмиссии.

“Есть тенденции и опыт других стран. Если мы проанализируем Россию, то порядка 90% всех облигаций там выкупил Центробанк. И он выкупил не потому, что он таким образом делает скрытую эмиссию, а потому что это инструмент вложения денег, и он управляет монетарной политикой. То же самое происходит здесь”, - сказал Мамедов.

По его словам, Нацбанк абсорбирует лишнюю гривню, которая есть на рынке, либо при существующей необходимости забрасывает в оборот.

“Это увеличение (рост портфеля ОВГЗ Нацбанка за 8 месяцев 2013 года на 34% - УНИАН) я не считаю таким существенным. На сегодняшний день инфляция нулевая, курс стабильный, гривни достаточно, остатки идут вниз, депозитный портфель растет”, - подчеркнул Мамедов.

Он отметил, что самая главная задача на сегодняшний момент - воспользоваться имеющейся ситуацией и максимально запустить экономику.

Читайте также: Минфин за 8 месяцев разместил ОВГЗ на 41,72 млрд грн и 3,73 млрд долл.

Как сообщал УНИАН, Всемирный банк (ВБ) в октябре обратил внимание на то, что портфель облигаций внутреннего государственного займа у Национального банка Украины за 8 месяцев текущего года вырос на 34%, что может быть свидетельством дополнительной денежной эмиссии, осуществляемой Нацбанком. Подтверждением этого, по мнению экономиста ВБ, является то, что дефицит бюджета уже вдвое выше показателя прошлого года и его финансирование осуществляется преимущественно за счет внутренних источников.