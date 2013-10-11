В США стартовал сезон отчетности - эксперт

В США стартовал сезон отчетности, сегодня отчитались банки, и результаты превзошли прогнозы аналитиков.

Об этом в комментарии УНИАН сказал руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Альтана Капитал» Андрей Тарасенко.

Он отметил, что прибыль на акцию JP Morgan по итогам 9 месяцев оказалась 1,42 долл., против прогноза 1,3 долл., Wells Fargo – 0,99 долл., против прогноза 0,97 долл. В понедельник важных данных не выходит, но во вторник ожидаются результаты Coca-Cola, Citigroup, Intel, Yahoo и Johnson& Johnson. Открытие американских площадок в пятницу, 11 сентября, прошло в небольшом плюсе – в пределах 0,1-0,2%.

По словам Тарасенко, сегодня рынки показывали сдержанную динамику. Несмотря на то, что Обама отверг предложение республиканцев временно повысить потолок госдолга, продаж не наблюдалось. К 17:30 германский DAX прибавлял 0,26%, французский CAC40 – символические 0,01%. "После вчерашнего 2%-ного выноса вверх "шортисты" опасаются силы покупателей", - сообщил он.

Аналитик напомнил, что торги на Укранской бирже не проводятся в связи с завершением депозитарной реформы. "Существует риск того, что на следующей неделе полноценных торгов на биржах не будет", - считает Тарасенко.