Отныне расчеты по ценным бумагам проходят через Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках

С сегодняшнего дня проведение денежных расчетов по сделкам с ценными бумагами по принципу "поставка ценных бумаг против оплаты" осуществляется централизованно через Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках, сообщила УНИАН пресс-служба Национального банка Украины.

Согласно сообщению, в рамках новой системы функционирования фондового рынка депозитарную и клиринговую деятельность по ценным бумагам будет осуществлять Нацбанк, а все выпуски облигаций местных займов передаются на хранение и обслуживание в НБУ. Также регулятор установил новый регламент депозитария, порядок заключения и выполнения им договоров, обслуживания операций по договорам с ценными бумагами.

По информации Нацбанка, новая система функционирования фондового рынка регламентирована постановлениями от 25 сентября №387 “Об установлении особенностей расчетов по сделкам с ценными бумагами и утверждении Положения о депозитарной и клиринговой деятельности Национального банка Украины" и №386 “Об утверждении порядка передачи выпусков облигаций местных займов в Национальный банк Украины”. Документы зарегистрированы в Министерстве юстиции и вступают в действие 12 октября.

Читайте также: Передача глобальных сертификатов в Центральный депозитарий завершена

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 6 июля 2012 года приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»), которым предусмотрено создание Центрального депозитария, и вводится новый элемент - Расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

Президент Украины подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг» 22 сентября т.г.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку зарегистрировали правила, согласно которым Национальный депозитарий приобретает статус Центрального депозитария ценных бумаг, 1 октября. Также в рамках правил Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Нацбанк в рамках своей компетенции. Также депозитарная деятельность Центрального депозитария может сочетаться с клиринговой деятельностью в случаях, установленных комиссией.

По информации Нацкомиссии, в настоящее время передача глобальных сертификатов на депозитарное обслуживание в Нацдепозитарий Украины уже завершена.