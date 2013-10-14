WIG Ukraine прибавил за неделю 3,6%

Варшава . Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG Ukraine закончил торги прошлой недели на уровне 596,19 пункта, что на 3,6% выше уровня предыдущей пятницы.

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, украинский индикатор вырос на фоне позитивной динамики главных индексов польского фондового рынка, которые прибавили за последние пять сессий 3,2-3,6%.

Украинский индекс приблизился к уровню 600 пунктов впервые с апреля текущего года, когда было зафиксировано рекордное в этом году его падение с около 620 до менее 490 пунктов.

Среди входящих в WIG Ukraine 11 компаний из Украины на прошлой неделе подорожали акции четырех из них во главе с превратившимися в спекулятивные бумагами угледобытчика Coal Energy (+9,5%).

Рост индекса был достигнут за счет роста капитализации крупнейших украинских компаний на Варшавской бирже - Kernel и Astarta - которые подорожали на 6,4% и 3,6%, соответственно.

На плюсе неделю также закончили бумаги производителя яиц и яичных продуктов Ovostar Union (+0,4%).

Акции других украинских эмитентов, кроме сохранившей свою стоимость Sadovaya Group, подешевели в пределах 0,5-5%.

Индекс компаний из Центральной и Восточной Европы WIG CEE, в который также входят украинские эмитенты, поднялся за неделю на 1,8%.

Как сообщал УНИАН, WIG Ukraine закончил первую неделю торгов октября 0,75 минусом после роста за сентябрь на 5,6%.

Запущенный в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов украинский индекс достиг своего исторического минимума в апреле текущего года на уровне 486,76 пункта.