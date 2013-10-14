«Почта России» может провести IPO через 3-5 лет

Часть ФГУП «Почта России» через 3-5 лет «будет на бирже», уверен министр связи Николай Никифоров. Об этом он написал в своем твиттере, передает Лента.ru.

Министр упомянул «Почту России» в контексте успешного IPO (первичное предложение акций) Королевской почты в Великобритании. В первый день торгов 11 октября ценные бумаги Royal Mail на Лондонской фондовой бирже подорожали на 37,8% до 4,55 фунта. Цена размещения составила 3,3 фунта.

В последнее время правительство не обсуждало IPO «Почты России». В 2010 году в концепции реорганизации ФГУП упоминалось, что капитализация предприятия в случае выхода на биржу к 2020 году может составить 200-250 миллиардов рублей.

В течение нескольких последних лет власти обсуждают акционирование ФГУП. Превращение «Почты России» в акционерное общество рассматривалось как один из вариантов развития при прежнем руководстве, рассматривается и сейчас. В июне Никифоров заявил, что акционирование «Почты России» должно состояться до конца года.

«Почта» меняет стратегию развития после прихода нового руководства — 19 апреля гендиректор ФГУП Александр Киселев был отправлен в отставку, а его место занял бывший гендиректор мобильного оператора «Tele2-Россия» Дмитрий Страшнов.

С весны в «Почте» уже произошли некоторые изменения — смена некоторых ключевых топ-менеджеров, отказ от продажи еды в крупных городах, также ФГУП планируется перевести на круглосуточный режим работы.