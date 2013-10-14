Украинская биржа перенесла начало торгов на рынке заявок

Украинская биржа перенесла на два часа - с 10:00 до 12:00 начало торговой сессии на рынке заявок, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

«В связи с невозможностью более чем 50% активных участников торгов и их клиентов осуществлять сделки, начало торговой сессии на рынке заявок фондовой секции переносится на 12.00", - говорится в сообщении биржи.

Торговая сессия на срочном рынке 14 октября проводится в стандартном режиме (с 10.30 до 17.00).

В то же время, по состоянию на 12:00 торги на рынке заявок на Украинской бирже так и не были начаты. В соответствии с информацией пресс-службы биржи, начало торговой сессии на рынке заявок было снова перенесено - на 13-00.

Как сообщал УНИАН, на Украинской бирже 10 и 11 октября торги проходили в режиме адресных сделок в связи с подготовкой биржи к выполнению норм вступающего в силу с 12 октября Закона «О Депозитарной системе Украины».

С 14 октября планировалось, что торги возобновятся в обычном режиме, при этом изменится время окончания торгов - теперь торги будут заканчиваться в 17:15.

Справка УНИАН. 6 июля 2012 года Верховная Рада приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»).

Законом предусмотрено создание Центрального депозитария, вводится такой новый элемент, как Центральный расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке.

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