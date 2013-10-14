Столичный "Президент-Отель" будет продан

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) принял решение о приватизации 100% госпакета акций киевского "Президент-Отеля", говорится в сообщении Фонда госимущества, размещенном на его официальном сайте.

В ближайшее время информация о приватизации 100% "Президент-Отеля" будет опубликована в официальном издании ФГИУ "Ведомости приватизации".

ФГИУ также проведет независимую оценку стоимости госпакета акций "Президент-Отеля".

Справка УНИАН. «Президент-Отель» (до 1998 года – гостиница «Интурист», Киев, ул. Госпитальная, 12) построен в 1990 году. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера проведена в 2006-2012 годах.

В 2012 году «Президент-Отель» увеличил чистую прибыль более чем на треть - до 5,12 млн грн, в январе-июне 2013 года отель сократил чистую прибыль на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,23 млн грн.

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