Греция закроет дефицит финансирования за счет продления облигаций - министр финансов

14:17, 14 октября 2013
Фондовый рынок
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Греция планирует частично покрыть дефицит финансирования в следующем году за счет пролонгации части облигаций на сумму примерно 4,5 млрд евро, сообщают Вести.ru.

Эти бонды истекают в марте 2014 г. и были выпущены для поддержки своей банковской системы. Такое заявление сегодня сделал министр финансов страны.

Греция лишилась доступа на открытый рынок в 2010 г. и до сих пор остается жизнеспособной экономикой только за счет кредитов от МВФ, ЕС и ЕЦБ.

Такой метод финансирования Афин будет продолжаться до середины следующего года, когда власти страны планируют вернуться на рынок облигаций.

Тем временем Еврокомиссия оценивает дефицит финансирования Греции на 2014 г. в 3,8 млрд евро, у МВФ оценка немного другая - 4,4 млрд евро.

"Мы раздумываем над пролонгацией облигаций на сумму около 4,5 млрд евро. В таком случае мы сможем закрыть большую часть дефицита", - заявил министр финансов Греции Яннис Стурнарас в интервью ежедневному изданию Naftemporiki.

Напомним, что в 2009 г. правительство выпустило облигации с целью обеспечить ликвидность банковской системе. В обмен на это банки предоставили правительству привилегированные облигации.

Отвечая на вопрос о том, что часть облигаций, которые держат центральные банки европейских стран, также могла бы быть пролонгирована, Стурнарас ответил, что это является частью соглашения, достигнутого в 2012 г.

Сейчас на балансах ЕЦБ и других центральных банков находится греческих облигаций на сумму порядка 19 млрд евро, из них около 10 млрд евро обязательств истекают в следующем году.

Стурнарас также сказал, что Минфин обсуждает вопрос обмена большей части "спасительных" кредитов на облигации со сроком погашения 50 лет. Это должно позволить снизить долговое бремя страны.

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