Общий объем торгов на ПФТС на прошлой неделе снизился на 18,6%

Общий объем торгов ценными бумагами на фондовой бирже ПФТС с 7 по 11 октября снизился на 18,6% по сравнению с предыдущей неделей - до 2,09 млрд грн, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Объем торгов на рынке государственных облигаций на ПФТС по итогам торгов на прошлой неделе составил 1,55 млрд грн, что на 3% больше по сравнению с предыдущей неделей.

Торговый оборот акций на ПФТС на прошлой неделе составил 2,6 млн грн (на 98% меньше). Объем торгов на рынке корпоративных облигаций составил 520,8 млн грн (на 7,55% меньше). На рынке инвестиционных сертификатов торговый оборот составил 13 млн грн (на 96% меньше).

Индекс ПФТС по итогам торгов с 7 по 11 октября вырос на 0,67% - с 293,88 до 295,85 пунктов.

Как сообщал УНИАН, на фондовой бирже ПФТС 10 и 11 октября заключение биржевых контрактов по технологии рынка заявок осуществлялись исключительно по облигациям внутреннего государственного займа в связи с подготовкой биржи к выполнению норм вступающего в силу с 12 октября Закона "О Депозитарной системе Украины".