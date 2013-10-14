Индекс Украинской биржи снизился на 0,60%, индекс ПФТС практически не изменился

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 14 октября, снизился на 0,60% – до 839,86 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 11,6 млн грн, из них на фондовом рынке – 6,5 млн грн, на срочном рынке – 5,1 млн грн.

Лидером понижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции компании "Укрсоцбанка" (-2,86%).

Индекс ПФТС по итогам торгов практически не изменился по сравнению с уровнем предыдущего закрытия и составил 295,85 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 85,8 млн грн.

Как сообщал УНИАН, Украинская биржа в понедельник утром перенесла на три часа - с 10:00 до 13:00 начало торговой сессии на рынке заявок. Как сообщалось в биржевом сообщении, торги были перенесены в связи с "невозможностью более чем 50% активных участников торгов и их клиентов осуществлять сделки".

На Украинской бирже и ПФТС торги 10 и 11 октября проходили в режиме адресных сделок в связи с подготовкой биржи к выполнению норм вступающего в силу с 12 октября Закона «О Депозитарной системе Украины».