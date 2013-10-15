Инвесторы верят в достижение консенсуса по госдолгу США - эксперт

Реакция фондовых рынков на отсутствие серьезных сдвигов в переговорах между политиками в США относительно госдолга является довольно сдержанной, и это указывает на то, что инвесторы верят в достижение консенсуса.

Такое мнение высказала в комментарии УНИАН аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее словам, «начало недели на фондовых площадках ознаменовалось умеренными продажами. На фоне нарастающих опасений относительно технического дефолта США игроки покидают высокорисковые рынки акций». Лимит госдолга США будет исчерпан 17 октября.

Как отметила Лаврик, в конце прошлой неделе республиканцы пошли навстречу Администрации Белого дома, отклонив свое требование о прекращении финансирования реформы здравоохранения. В обмен на это представители Республиканской партии предложили рассмотреть возможность снижения прочих бюджетных расходов. «Тем не менее, Президент США остается непреклонен и настаивает на своих условиях. Не думаем, что Обама готов взять на себя ответственность за дефолт американской экономики и, как в случае с Сирией, ослабит свои позиции в последний момент», - подчеркнула аналитик.

Она добавила, в связи с «шатдауном» в США большинство национальных статистических данных не публикуется. Во вторник в фокусе трейдеров будут индексы ZEW Германии, отчетность Coca-Cola, Citigroup, Intel, Yahoo и Johnson&Johnson. Финансовые результаты трех последних компаний выйдут после закрытия американских торгов. «Ключевым событием, определяющим движение рынков, остаются переговоры по госдолгу в штатах», - вновь отметила Лаврик.

Аналитик напомнила, что торги на Украинской бирже в понедельник, после двухдневного перерыва, стартовали с задержкой – в 13:00. По итогам дня сводный биржевой индикатор UX просел на 0,60% до 839,86 пункта. «Объем торгов минимален, так как большая часть трейдеров не заключили договора на обслуживание счета в ценных бумагах и не имеют возможности заключать сделки», - сообщила она.