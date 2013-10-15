Объемы торгов на украинском фондовом рынке рекордно низкие

На украинском фондовом рынке 15 октября наблюдается разнонаправленное движение при рекордно низких объемах – так, индекс украинских акций UX по состоянию на 11:00 повысился на 0,22% - до 841,67 пункта, сообщает сайт Украинской биржи.

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При этом объемы торгов на бирже минимальны. Так, объем торгов на фондовом рынке составил всего 100 тыс. грн при общем объеме торгов в 0,5 млн грн. Фактически следки заключены только по нескольким ценным бумагам из индексной корзины - акциям "Райффайзен Банка Аваль" (+1,02%), "Донбассэнерго" (-0,28%), "Укрнафты" (-1,56%).

Индекс ПФТС снизился на 0,17% – до 295,37 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил всего 74,8 тыс. грн.

Как сообщал УНИАН, Украинская биржа в понедельник утром перенесла на три часа - с 10:00 до 13:00 - начало торговой сессии на рынке заявок. Как сообщала биржа, торги были перенесены в связи с "невозможностью более чем 50% активных участников торгов и их клиентов осуществлять сделки".

На Украинской бирже и ПФТС торги 10 и 11 октября проходили в режиме адресных сделок в связи с подготовкой биржи к выполнению норм вступающего в силу с 12 октября Закона «О Депозитарной системе Украины».