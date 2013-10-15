Объем торгов на бирже «Перспектива» за неделю снизился на 13%

На фондовой бирже «Перспектива» с 7 по 11 октября было заключено и выполнено договоров на общую сумму 8,15 млрд грн, что на 13% меньше, чем за предыдущую неделю, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

С начала года объем торгов на "Перспективе" составил 244 млрд грн.

Объем торгов ОВГЗ на прошлой неделе составил 6,72 млрд грн, акциями - 297 млн грн, срочными контрактами - 357 млн грн, инвестиционными сертификатами - 72,6 млн грн, облигациями предприятий - 697 млн грн.

По сравнению с предыдущей неделей объем торгов облигациями предприятий вырос на 8%, акциями - на 6%, инвестиционными сертификатами - на 9%, облигациями местных займов - на 89%; в то же время объем торгов государственными облигациями сократился на 15%, опционными сертификатами - на 95%, срочным контрактам - на 12%.

По оперативным данным интернет-сайтов фондовых бирж, ФБ «Перспектива» заняла первое место по объему торгов с начала года (с долей общего биржевого оборота 66%), второе место - у фондовой биржи ПФТС (25%), третье - у Приднепровской биржи (3%).

Справка УНИАН. Фондовая биржа «Перспектива» работает на рынке Украины с 2006 года. Биржа первой в Украине реализовала рынок заявок, self-listing (2010), модель клиринга и расчетов через специализированную небанковскую платежную систему (2009), зарегистрировала спецификации (2011) и запустила в оборот процентные срочные контракты (2012). На начало 2013 года членами биржи являются 120 торговцев ценными бумагами (17% общего количества сертифицированных торговцев ценными бумагами).