Индекс Украинской биржи повысился на 1,29%, индекс ПФТС снизился на 0,17%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 15 октября, повысился на 1,29% – до 850,67 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 14,9 млн грн, из них на фондовом рынке – 4,5 млн грн, на срочном рынке – 10,4 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+4,55%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,17% - до 295,85 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 108 тыс. грн.