Яндекс купил сайт КиноПоиск

Интернет-группа Яндекс купила kinopoisk.ru - крупнейший русскоязычный сайт, посвященный кино, с целью усиления позиций в основном, поисковом бизнесе, сообщил ведущий российский поисковый портал во вторник, передает Рейтер.

В России Яндекс, имея примерно 60% рынка поисковых услуг, опережает по популярности мирового лидера Google и получает основную часть выручки от контекстной рекламы.

Яндекс сообщил, что интегрирует команду приобретенного ресурса, который будет по-прежнему доступен на kinopoisk.ru.

Финансовые условия сделки не раскрываются.

КиноПоиск, ранее принадлежавший его основателям Виталию Тацию и Дмитрию Суханову, а также французской Allocine, привлекает 18,6 миллионов посетителей ежемесячно, сообщил Яндекс, ссылаясь на данные comScore Media Metrix.