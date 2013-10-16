Для проведения IPO Twitter выбрал Нью-Йоркскую фондовую биржу

Первичное публичное размещение акций сервиса микроблогов Twitter состоится на Нью-Йоркской фондовой бирже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Франс Пресс.

Как сообщалось ранее, Twitter подал конфиденциальную заявку на IPO 12 сентября, а затем проспект IPO был размещен в свободном доступе. По данным СМИ, компания намеревается привлечь около миллиарда долларов по итогам IPO. Хотя Twitter активно наращивает выручку, с 2010 по 2012 год и в первом полугодии 2013 года компания была убыточной.

Twitter также сообщил, что число его активных пользователей возросло до 232 миллионов человек (в июне оно составляло 218 миллионов). Исходя из августовской оценочной стоимости акций в 20,62 доллара, указанной в проспекте IPO, стоимость Twitter может составлять 12,8 миллиарда долларов из расчета числа акций в 620 миллионов, сообщал Bloomberg.

Если Twitter добьется оценки в 12,8 миллиарда долларов, его капитализация будет в 28,6 раза превышать выручку за последний отчетный год.

Для сравнения, Facebook оценивается примерно в 20 раз больше годовой выручки, LinkedIn — в 21 раз.