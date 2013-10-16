Фонд госимущества ищет оценщика для киевского «Президент-Отеля»

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору 100% госпакета акций киевского «Президент-Отеля», сообщает официальное издание Фонда госимущества «Ведомости приватизации» от 16 октября т.г.

Конкурс состоится 30 октября т.г.

Как сообщал УНИАН, ФГИУ принял решение о приватизации 100% госпакета акций киевского «Президент-Отеля», включив его в перечень объектов, подлежащих приватизации в 2013-2014 гг.

Справка УНИАН. «Президент-Отель» (до 1998 года – гостиница «Интурист», Киев, ул. Госпитальная, 12) построен в 1990 году. Реконструкция четырехзвездочного отеля на 374 номера проведена в 2006-2012 годах.

В 2012 году «Президент-Отель» увеличил чистую прибыль более чем на треть - до 5,12 млн грн, в январе-июне 2013 года отель сократил чистую прибыль на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 3,23 млн грн.