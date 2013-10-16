Минфин намерен привлечь у населения 1 млрд грн

Министерство финансов Украины планирует привлечь у населения 1 млрд грн в результате размещения первых двух серий казначейских обязательств в национальной валюте номиналом 5 и 10 тыс. грн в начале 2014 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук в среду в ходе круглого стола в Киеве.

«Сейчас мы работаем над выпуском казначейских обязательств в национальной валюте. Выпуск планируется в начале 2014 года, облигации будут выпущены номиналом 5 и 10 тысяч гривень, - сказала Пахачук.

По словам представителя Минфина, процентная политика по казначейским обязательствам будет известна до конца года. «Минфин при утверждении процентных ставок будет ориентироваться на средние ставки по депозитам соответствующего срока в банковской системе», - пояснила Пахачук.

«От выпуска первой и второй серии гривневых облигаций мы планируем привлечь 1 млрд грн», - прогнозирует чиновник. По ее словам, в дальнейшем при наличии спроса выпуски казначейских обязательств продолжатся.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины планировало выйти с предложением гривневых казначейских обязательств для физических лиц в августе-сентябре 2013 года.