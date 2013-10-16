Минфин намерен привлечь 1,6 млрд грн от размещения казначейских обязательств в валюте

Министерство финансов Украины планирует привлечь у населения 1,6 млрд грн в результате размещения в начале 2014 года двух серий казначейских обязательств в иностранной валюте.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук в среду в ходе круглого стола в Киеве.

“Мы планируем в среднем привлечь 1,6 млрд грн, это две серии в валюте по 100 млн долл.”, - сказала она.

Пахачук также отметила, что в следующем году Минфин планирует расширить дистрибуцию.

“Мы будем привлекать банки, для того, что бы они осуществляли распространение данного инструмента среди физических лиц”, - сказал она, отметив, что ключевым требованием к таким банкам будет наличие широкой сети отделений по всей территории Украины.

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По словам заместителя председателя правления “Ощадбанка” Антона Тютюна, занимавшегося размещением казначейских обязательств серии “А” и “Б”, обязательства пользуются спросом у населения и на сегодняшний день уже продано 96% обязательств серии “Б”.

“Последние несколько месяцев, когда закончился волатильный летний период, наблюдался повышенный спрос на эти инструменты. В течение ближайших нескольких недель уже не останется в банке казначейских обязательств” - сказал Тютюн, отметив, что около 25% серии "Б" было продано в Киеве и Киевской области, 13% - в Донецкой области, крупные продажи также были осуществлены во Львове, Харькове, Днепропетровске.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2012 года Министерство финансов Украины завершило размещение казначейских обязательств для физических лиц серии «А» в объеме 100 млн долл. и с 30 ноября того же года начало размещение серии «Б».

Данные бумаги были выпущены с целью снижения интереса граждан Украины к иностранной валюте как средству накопления и сбережения денег. С их помощью также планируется привлечь в экономику страны валютные средства населения, которые находятся вне банковской системы и сумма которых, по подсчетам Национального банка Украины, может составить 50-70 млрд долл.