Украинский фондовый рынок в среду вырос

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 16 октября, повысился на 0,49% – до 854,88 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 9,1 млн грн, из них на фондовом рынке – 5 млн грн, на срочном рынке – 4,1 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка" (+3,72%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,65% - до 297,29 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 635 тыс. грн.