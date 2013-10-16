Рынки акций захлестнул оптимизм на ожиданиях решения проблемы госдолга США - эксперт

Мировые рынки акиций в буквальном смысле захлестнул оптимизм на фоне ожидаемого решения проблемы госдолга США.

Об этом в комментарии УНИАН сообщила аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

Она подчеркнула, что "у американских законодателей остался всего один день, чтобы прийти к консенсусу и поднять потолок долга, который будет исчерпан уже завтра. Инвесторы не верят в то, что власти штатов допустят дефолт, и используют ожидаемое соглашение в качестве идеи для покупок". На открытии в среду американские индексы растут более чем на 1%. Индекс Украинской биржи показал умеренный рост по итогам торговой сессии среды на 0,49%.

По словам Лаврик, отчетность корпоративного сектора и публикуемую макростатистику трейдеры практически полностью игнорируют, сосредоточившись на ситуации в штатах. "Не исключено, что в случае принятия компромиссного законопроекта мы увидим некоторый откат рынков назад. Поскольку позитив, связанный с разрешением ситуации, уже учтен в движении индикаторов на протяжении последних дней. В то же время, если властям не удастся договориться, что, безусловно, маловероятно, падение бирж может оказаться катастрофическим", - прогнозирует аналитик.

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