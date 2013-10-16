Расчетный центр: до конца месяца работа фондового рынка стабилизируется

До конца этого месяца работа организованного фондового рынка полностью стабилизируется после недавнего перехода на работу по новым правилами в связи со вступлением в силу с 12 октября Закона "О Депозитарной системе Украины". Об этом сообщил сегодня журналистам глава правления "Расчетного центра по обслуживанию договоров на финансовых рынках" Дмитрий Чугаевский.

По его словам, Расчетный центр сегодня активно сотрудничает с участниками рынка, чтобы устранить остающиеся проблемы. Возникшие в начале этой недели проблемы у ряда участников торгов Чугаевский объяснил слабой подготовкой брокеров к работе в новых условиях, проблемами с их технической базой, а также тем, что некоторые участники заняли выжидательную позицию, приняв решение посмотреть, как будет развиваться ситуация на рынке. На данное время, по его словам, ситуация меняется к лучшему, все большее количество торговцев начинают активно участвовать в торгах. По информации Чугаевского, на сегодня в Расчетном центре открыто 70 клиринговых счетов. "Если в расчетном центре еще "Всеукраинского депозитария ценных бумаг" депонировались сумы в размере 30-50 млн грн, то, думаю, уже в ближайшее время выйдем на ликвидность рынка в 100 млн грн", - добавил он.

Читайте также: Отныне расчеты по ценным бумагам проходят через Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках

В свою очередь, комментируя трудности в работе участников рынка, которые наблюдались в начали этой торговой недели, и следствием которых стали небольшие объемы торгов, председатель Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Дмитрий Тевелев отметил, что в большинстве случаев эти проблемы были вызваны несвоевременной подготовкой участников рынка к работе по новым правилам. "Комиссия заблаговременно обратилась к участникам рынка. Те участники, которые хотели принять участие в торгах, те успели, а те, кто не сумели оторваться на выходные от кружки пива - те не смогли", - отметил он. В целом, по словам Тевелева, на сегодня уже можно констатировать, что «одна из самых масштабных и амбициозных реформ фондового рынка реализована". "Внедренная депозитарная модель соответствует международным практикам, функции учета ценных бумаг и клиринга отныне разделены между двумя соответствующими учреждениями, ведется единый реестр владельцев ценных бумаг, что увеличивает защиту прав инвесторов и минимизирует риски рейдерства", - добавил Тевелев.

Как сообщал УНИАН, 10 и 11 октября из-за проведения регламентных работ, в связи со вступлением в силу с 12 октября Закона Украины "О Депозитарной системе Украины", заключение сделок на Украинской бирже было возможно только в режиме адресных сделок. Индекс украинских акций в эти дни не рассчитывался, торги на срочном рынке не проводились. 14 сентября Украинская биржа перенесла на три часа начало торговой сессии на рынке заявок. «В связи с невозможностью более чем 50% активных участников торгов и их клиентов осуществлять сделки, начало торговой сессии на рынке заявок фондовой секции переносится на 12.00", - сообщила биржа. В последующем торги на Украинской бирже проходили в соответствии с графиком, при этом объемы торгов продолжают оставаться низкими.

Справка УНИАН. Верховная Рада 6 июля 2012 года приняла Закон «О системе депозитарного учета ценных бумаг» (после принятия в целом Верховной Радой он переименован в Закон «О депозитарной системе Украины»), которым предусмотрено создание Центрального депозитария, и вводится новый элемент - Расчетный центр. Данная норма вызвала критику со стороны фондовиков, которые обвинили государство в попытке монополизировать услуги расчета и клиринга на фондовом рынке. Президент Украины подписал Закон Украины «О системе депозитарного учета ценных бумаг» 22 сентября т.г.

В ноябре 2012 года Совет Национального банка Украины рекомендовал правлению НБУ создать Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках на базе ЧАО "Всеукраинский депозитарий ценных бумаг" (ВДЦБ). Расчетный центр получил банковскую лицензию № 271 на право предоставления банковских услуг, определенных частью 3 ст. 47 Закона Украины "О банках и банковской деятельности". С момента вступления в силу Закона Украины "О депозитарной системе Украины" (12 октября 2013 года) все денежные расчеты по сделкам с ценными бумагами, заключенным на фондовых биржах и вне фондовых бирж по принципу "поставка ценных бумаг против платежа", осуществляются по счетам клиентов в Расчетном центре.

Нацкомиссия по ценным бумагам и фондовому рынку также зарегистрировали правила, согласно которым Национальный депозитарий приобретает статус Центрального депозитария ценных бумаг. В рамках правил Центральный депозитарий ведет депозитарный учет всех эмиссионных ценных бумаг, кроме тех, учет которых ведет Нацбанк в рамках своей компетенции.