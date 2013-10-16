Украина выплатила 29,7 млн евро по евробондам 2005 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2005 году, в объеме 29,7 млн евро.

Об этом говорится в сообщении Министерства финансов Украины, размещенном на официальном сайте.

«Общая сумма платежа составила 29,7 млн евро», - говорится в сообщении.

По информации Минфина, Украина осуществила выпуск облигаций внешнего госзайма на общую сумму 600 млн евро с погашением в 2015 году. Заимствование осуществлялось по ставке 4,95% годовых.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре текущего года Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2010 году, в объеме 75,313 млн долл.