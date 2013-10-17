Корпорация eBay за день подешевела на 4 млрд долларов

Американская корпорация eBay, владеющая крупнейшим в мире онлайн-аукционом, дала пессимистичный прогноз по темпам роста онлайн-коммерции, связав замедление с ситуацией в экономике США в целом, сообщает ИТАР-ТАСС со ссылкой на Reuters.

Несмотря на увеличение чистой прибыли eBay в 3-м квартале 2013 года по US GAAP на 15,4% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года (до 689 млн долларов), акции корпорации упали на 5,7% после закрытия торгов в среду - до 53,52 доллара. Капитализация компании рухнула на 4 млрд долларов до 69,28 млрд долларов.

В рамках конференц-колла с инвесторами финансовый директор eBay Боб Свон рассказал, что темпы роста сократились с 16% во 2-м квартале до 13% в 3-м квартале. "Мы не увидели улучшения в октябре", - добавил он.

В 4-м квартале корпорация ожидает выручку в размере от 4,5 до 4,6 млрд долларов, тогда как аналитики прогнозировали - около 4,64 млрд долларов. Операционная прибыль компании ожидается на уровне 79-81 цент на акцию, против 83 цента, прогнозируемых ранее аналитиками.