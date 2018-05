Инвесторы переключаются с госдолга США на отчетность компаний - эксперт

Оказанная инвесторами на украинском фондовом рынке поддержка в начале торговой сессии 16 октября позволила удержать индекс на положительной стороне вплоть до закрытия, сообщил УНИАН риск-менеджер инвесткомпании Dragon Capital Дмитрий Михайлусенко.

"Открытие на локальных площадках началось вчера с еле заметного снижения. По истечении часовой паузы к торгам стали подключаться наиболее оптимистично настроенные инвесторы. Покупки продолжались до обеда, после чего часть набранных позиций участники торгов «разгрузили» обратно в рынок", - отметил он.

Михайлусенко также отметил, что инвесторы начинают переключать свое внимание с ситуации с госдолгом в США на отчетность компаний. Так, 16 октября стало известно, что в сенате США одобрили повышение потолка государственного долга до 7 февраля, вследствие чего ведущие американские индексы продемонстрировали рост свыше одного процента по итогам дня.

Из других новостей, которые, по словам эксперта, меркнут на фоне ситуации с госдолгом США, можно отметить финансовую отчётность компаний, которые продолжают публиковать показатели выше ожиданий. Вчера отчитывались такие гиганты своих отраслей, как eBay, Bank of America, Bank of New York Mellon, PepsiCo.

Как сообщал УНИАН, индекс UX в среду завершил торги повышением на 0,49%. Объем торгов на фондовом рынке по акциям составил 4,96 млн грн, из них на рынке заявок — 0,88 млн грн, на рынке РЕПО — 4,08 млн. грн. По итогам торгов на срочном рынке объем сделок по всем инструментам составил 4,14 млн грн (по фьючерсам — 3,78 млн грн, по опционам — 0,36 млн грн).