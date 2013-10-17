Индекс Украинской биржи повысился на 0,73%, индекс ПФТС снизился на 0,08%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в четверг, 17 октября, повысился на 0,73% – до 861,08 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 12,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 7 млн грн, на срочном рынке – 5,5 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Азовстали" (+1,65%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 0,08% - до 297,04 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 498 тыс. грн.