Индекс S&P 500 поставил новый рекорд

Биржевые индексы США в четверг преимущественно выросли, индекс S&P 500 преодолел исторический максимум на фоне новостей о бюджетном соглашении и сильных корпоративных отчетов, свидетельствуют данные бирж.

Промышленный индекс Dow Jones опустился на 0,01% - до 15371,65 пункта. Высокотехнологичный NASDAQ увеличился на 0,62%, составив 3863,15 пункта. Индекс широкого рынка S&P 500 завершил день ростом на 0,67% и достиг 1733,15 пункта, поставив таким образом новый рекорд, передает ПРАЙМ.

Президент США Барак Обама подписал закон, предусматривающий временное возобновление финансирования госучреждений и повышение лимита госдолга, чтобы предотвратить дефолт. Законопроект предусматривает финансирование госучреждений до 15 января 2014 года и расширение лимита на заимствования до 7 февраля.

После достижения компромисса по бюджету инвесторы наконец сосредоточились на корпоративных отчетах. Чистая прибыль одного из крупнейших телекоммуникационных концернов США - Verizon Communications по итогам третьего квартала выросла на 40% - до 2,23 миллиарда долларов, или 0,78 доллара за акцию. Аналитики ожидали показатель на уровне 0,74 доллара. Чистая прибыль американской American Express в третьем квартале увеличилась на 9% и достигла 1,36 миллиарда долларов, или 1,25 доллара, превзойдя ожидания аналитиков в 1,22 доллара.

"Теперь мы можем сосредоточиться на отчетах вместо новостей из Вашингтона. Похоже, сезон будет нормальным, но не сенсационным", - считает стратег Federated Investors Фил Орландо, чьи слова приводит агентство MarketWatch.

Между тем не порадовали участников рынка данные по рынку труда. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 12 октября, сократилось на 15 тысяч и составило 358 тысяч. Статистика оказалась хуже прогнозов аналитиков, ожидавших, что число заявок сократится на 39 тысяч с непересмотренного показателя предыдущей недели - до 335 тысяч.

Как сообщал УНИАН, американские фондовые индексы в среду, 19 сентября, выросли на фоне итогов заседания Федрезерва и заявлений главы регулятора Бена Бернанке, S&P 500 и Dow Jones превысили исторические максимумы, следует из данных бирж.

***DJIA (Dow Jones Industrial Average, промышленный индекс Доу-Джонса) - средний показатель движения курсов акций 30 крупнейших промышленных корпораций.

S&P 500 (Standard and Poor's 500 Index) - индекс цен акций 500 крупнейших по рыночной капитализации компаний.

NASDAQ (National Association of Securities Dealers Automated Quotation, автоматизированная система котировки Национальной ассоциации фондовых дилеров) - индекс высокотехнологичных компаний. Он рассчитывается на основании котировок обыкновенных акций всех компаний (резидентов США и иностранных), торгуемых во внебиржевой системе NASDAQ, взвешенных по рыночной капитализации.