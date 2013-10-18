Lenovo может выкупить BlackBerry

Компьютерная корпорация Lenovo Group активно рассматривает вопрос о покупке производителя смартфонов BlackBerry, сообщают "Вести.ru" со ссылкой на издание The Wall Street Journal.

По словам одного из них, компании уже подписали договор о неразглашении, в результате чего китайская Lenovo смогла получить доступ к финансовыми документам разорившегося канадского вендора.

Пресс-секретарь компьютерной корпорации отказался давать комментарии. Представитель BlackBerry заявил, что компания не намерена освещать данный вопрос, до тех пор пока какое-либо решение не будет принято окончательно.

Напомним, что в прошлом месяце BlackBerry заключила предварительное соглашение о продаже компании за $4,7 млрд консорциуму инвесторов во главе с Fairfax Financial, которая является крупнейшим акционером канадского вендора.

Среди прочих возможных покупателей производителя смартфонов числятся инвестиционный фонд Cerberus Capital Management LP и сооснователь BlackBerry Майк Лазаридис. Также к активам BlackBerry присматриваются Cisco, Google и SAP.

После нескольких неудачных лет, в течение которых канадский вендор уступал все большую долю рынка конкурентам, таким как Apple и Samsung Electronics, в августе этого года руководство BlackBerry официально выставило компанию на продажу.

II квартал 2013 г. вендор завершил с чистым убытком в размере $965 млн против $229 млн годом ранее. Кроме того, до конца года ему предстоит списать до $1 млрд (такова стоимость не проданных компанией смартфонов) и сократить штат на 40%.

За увольняемыми специалистами уже идет охота. Apple разослала работникам BlackBerry предложения о работе через социальную сеть LinkedIn, используемую для поиска и установления деловых контактов.