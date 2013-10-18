Минфин выплатил 46,9 млн долл. по евробондам 2013 года

Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2013 году, в объеме 46,875 млн долл., говорится в сообщении Министерства финансов Украины.

По информации Минфина, общая сумма платежа составила 46,875 млн долл. США. Украина осуществила выпуск облигаций внешнего госзайма на общую сумму 1,25 млрд долл. с погашением в 2023 году. Заимствование осуществлялось по ставке 7,5% годовых.

Как сообщал УНИАН, в феврале 2013 года Украина провела успешное доразмещение 10-летних суверенных евробондов на 1 млрд долл. с доходностью 7,625%, в апреле - на 1,25 млрд долларов США с доходностью 7,5%.

Директор департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галина Пахачук в начале октября оценила объемы выплат по валютным обязательствам Украины до конца года в 1,850 млрд долл., включая внутренние и внешние долги. 16 октября Украина осуществила выплату купонного дохода по облигациям внешнего государственного займа, выпущенным в 2005 году, в объеме 29,7 млн евро.

По информации Минфина, до конца текущего года политика по привлечению новых заимствований будет умеренной, и Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

Общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины за август 2013 года сократилась на 867 млн долл., или на 1,25%, - до 68,352 млрд долл., в гривневом эквиваленте - на 6,929 млрд грн - до 546,336 млрд грн.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).