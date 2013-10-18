Украинский фондовый рынок закончил неделю на позитиве

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 18 октября, повысился на 0,36% – до 864,18 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 22,06 млн грн, из них на фондовом рынке – 15,01 млн грн, на срочном рынке – 7,05 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Азовстали" (+3,55%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,63% - до 298,9 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 818,7 тыс. грн.