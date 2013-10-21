Рынки на этой неделе ожидают фундаментальных данных из США - эксперты

Текущая неделя обещает быть напряженной в плане выхода фундаментальных данных из США, отмечают аналитики инвестиционной группы «Арт Капитал» в обзоре, переданном УНИАН.

По их словам, после начала работы правительства США, во вторник будут опубликованы данные по рынку труда.

По информации аналитиков, ведущие фондовые индексы в пятницу, 18 октября, зафиксировали рост: S&P 500 вырос на 0,65%, Stoxx 600 – на 0,79%. Ускорение роста ВВП Китая, позитивная корпоративная отчетность компаний США и ожидания продолжения программы QE ФРС способствовали росту акций.

Аналитики обратили внимание, что индексы украинских акций в пятницу продемонстрировали смешанную динамику: UX вырос на 0,36%, UXagro снизился на 0,3%. Основным драйвером роста локального индекса уже второй день выступает "Азовсталь" (+3,1%). Причиной снижения индекса агрокомпаний послужило падение "Кернел" (- 2,6%) и "Мироновского хлебопродукта" (-2,5%).

По мнению аналитиков, в Украине на текущей неделе произойдет много важных событий. "Законодатели должны решить вопрос с возможностью лечения Юлии Тимошенко за границей. Без этого подписание соглашения с ЕС маловероятно", - считают они.

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Что касается финансовой отчетности, добавили аналитики, до 25 октября большинство наиболее ликвидных эмитентов Украинской биржи опубликуют квартальную отчетность. "Эти два события определят дальнейшее движение рынка акций. Если отчетность окажет краткосрочный эффект на акции, то решение вопроса по Тимошенко и соответствующее подписание соглашения с ЕС будет способствовать притоку долгосрочных инвестиций не только в экономику Украины, но и на фондовый рынок», - прогнозируют аналитики.