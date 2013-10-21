WIG-Ukraine закончил неделю снижением на 1,5%

Варшава. Индекс украинских компаний Варшавской фондовой биржи WIG-Ukraine на прошлой неделе не сумел пробить отметку в 600 пунктов, вблизи которой находился впервые с апреля текущего года, и завершил торги снижением на 1,5%, на уровне 587,23 пункта.

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, украинский индекс на прошлой неделе просел, главным образом из-за падения более чем на 5% стоимости акций крупнейшего украинского эмитента на ВФБ – компании Kernel, которая отчиталась об операционных результатах за первый квартала 2014 финансового года.

Cреди 11 украинских компаний на главной площадке ВФБ на прошлой неделе подорожали акции только 4 из них во главе с Milkiland, которые прибавили 9,5%, превысив цену в 14 злотых впервые с апреля текущего года, когда случился обвал украинского индекса.

На плюсе завершили торги также бумаги Sadovaya Group (+1,8%), Ovostar Union (+1,3%) и Astarta (+0,7%).

Падение стоимости акций других украинских компаний, кроме сохранивших свою капитализацию KDM Shipping и Westa, составило от 0,8% до около 5%.

WIG-Ukraine завершил неделю снижением на фоне разнонаправленных результатов главных индикаторов польского рынка: "голубые фишки" потеряли 0,25%, а индекс всего рынка WIG прибавил 0,7%.

Читайте также: Публичные размещения акций компаний Украины на зарубежных биржах

Как сообщал УНИАН, на прошлой неделе WIG-Ukraine прибавил 3,6%, достигнув уровня 596,19 пункта.

Запущенный в мае 2011 года с базовых 1000 пунктов украинский индекс достиг своего исторического минимума в апреле текущего года на уровне 486,76 пункта.