«Платинум Банк» привлечет 500 млн грн в результате размещения облигаций

«Платинум Банк» с 22 ноября намерен привлечь 500 млн грн в результате размещения именных процентных облигаций серии Е, сообщил эмитент в системе раскрытия информации Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Согласно сообщению, наблюдательный совет банка принял решение о выпуске облигаций 17 октября. В рамках выпуска эмитент намерен разместить 500 тыс. штук облигаций серии Е номинальной стоимостью 1 тыс. грн.

Первичное размещение будет проводиться с 22 ноября 2013 года по 17 ноября 2014 года на фондовой бирже ПФТС самостоятельно и с привлечением андеррайтеров «УкрСиббанк» и «Финбанк». Привлеченные средства эмитент намерен направить на увеличение кредитно-инвестиционного портфеля физических и юридических лиц.

В обращении находятся облигации эмитента серий В, С и D на 300 млн грн.

Справка УНИАН. «Платинум Банк» (ранее - «Международный ипотечный банк») работает на рынке Украины с 2005 года и входит в группу средних финансовых учреждений.

На 1 июля 2013 года активы банка составили 4,446 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов – 3,398 млрд грн, обязательства – 4,044 млрд грн, средства клиентов – 3,606 млрд грн, собственный капитал – 401,772 млн грн, уставный капитал – 380,567 млн грн.

В первом полугодии банк получил прибыль в размере 17,068 млн грн.

Согласно информации на сайте банка, его основными владельцами являются международные инвестиционные фонды Horizon Capital, East Capital и FPP Asset Management (45%, 24% и 4% акций банка соответственно), дочерняя компания Всемирного банка IFC (5%), а также менеджмент банка (18%).