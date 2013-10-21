Украинский фондовый рынок начал неделю снижением при минимальных объемах торгов

Украинский фондовый рынок начал неделю снижением на минимальных объемах – индекс Украинской биржи на торгах в понедельник, 21 октября, снизился на 0,16%, сообщает сайт биржи.

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Объем торгов на фондовом рынке составил 26 тыс. грн при общем объеме торгов в 180,3 тыс. грн. При этом сделки пока заключаются только по части входящих в индексную корзину бумаг. Лидерами снижения остаются акции "Укрсоцбанка" (-2,86%).

Индекс ПФТС снизился на 0,01% – до 298,88 пункта. При этом объемы торгов на бирже продолжают оставаться минимальными – общий объем торгов на ПФТС составил всего 100,7 тыс. грн.