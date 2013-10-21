Ситуация на фондовых рынках становится более нейтральной – эксперт

Ситуация на фондовых рынках становится более нейтральной, рост на рынках является достаточно умеренным, говорится в аналитическом отчете компанию по управлению активами "Кинто", которым располагает УНИАН.

В то же время, как отмечают в компании, в пятницу индекс Украинской биржи прибавил 0,36% на фоне общего позитива всех фондовых рынков. Поводом для роста стал перенос свертывания выкупов облигаций ФРС США на следующий год.

Между тем, в минувшую пятницу индекс S&P 500 закрылся на рекордном за всю историю уровне, что лишь на 0,3% ниже целевого уровня по индексу, который обозначили ведущие брокеры США на 2013 год. "Это вызвало некоторые вопросы к профессионалам рынка, хотя есть немало таких, которые утверждают, что рынок продолжит расти", - отметили в компании.

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"Торговцам следует учитывать, что общий внешний фон на рынке - торговля около многомесячных или даже многолетних максимумов при немалой оценке фондового рынка США - увеличивают вероятность коррекции рынков в обозримой перспективе. Коррекция, если таковая состоится, вероятно, будет носить плавный характер", - говорится в отчете "Кинто".

Как сообщал УНИАН, индекс Украинской биржи по итогам торгов в пятницу, 18 октября, повысился на 0,36% – до 864,18 пункта, индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,63% - до 298,9 пункта.