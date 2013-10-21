Участники рынка верят в продолжение программы скупки бондов в США - эксперт

Участники рынка акций загоняют котировки все выше, радуясь завершению shutdown и верой в продолжение программы скупки бондов от Федрезерва США.

Об этом говорится в комментарии компании Astrum Investment, подготовленном аналитиком Дарьей Тимченко.

По ее мнению, «ситуация за океаном продолжает радовать. Основные американские индексы в пятницу, 18 октября, закрылись ростом. DJIA вырос 0,18%, S&P 500 прибавил 0,65%, Nasdaq подскочил на 1,32%. Благодаря Конгрессу США, разговоры про exit strategy могут быть отодвинуты до 2014 года из-за бездействия правительства США, которое привело к двухнедельному shutdown. Эксперты также ожидают, что Федрезерв будет рассматривать эту возможность точно не раньше декабря, а может быть и в первом квартале следующего года».

По словам Тимченко, пятница также была довольно богатой на корпоративные отчеты. В частности, американский банк Morgan Stanley не разочаровал своих инвесторов и порадовал прибылью в 50 центов на акцию по сравнению с убытком 55 центов годом ранее. Аналитики ожидали значительно меньше – 41 цент на акцию. По словам главы компании Джеймса Гормана, удачный квартал был обусловлен правильной стратегией совмещения различных бизнесов. Также отметился хорошим отчетом интернет-гигант Google. В четверг после закрытия торгов он сообщил очень сильные результаты, опередившие прогнозы Wall Street. Прибыль на акцию составила 10,74 долл. на акцию (прогноз – 10,36 долл. на акцию). Выручка корпорации Google в третьем квартале 2013 года составила 14,89 млрд долл., а чистая прибыль - 2,97 млрд долл. В результате акции компании подскочили на 13,8%.

Как отметила аналитик, индекс Украинской биржи закончил торги пятницы на положительной территории. Увеличение составило 0,36% до 864,18 пункта. В лидерах роста оказалась «Азовсталь», прибавившая 3,55%. Рост акций комбината продолжается уже третью сессию подряд. Дальше, выше нулевой отметки, закрепились Алчевский меткомбинат (+0,73%), Енакиевский метзавод (+0,64%), «Укрнафта» (+0,30%) и «Райффайзен Банк Аваль» (+0,11%). В красной зоне закрылись «Укрсоцбанк (-5,40%), Авдеевский КХЗ (-0,62%), «Донбассэнерго» (-0,54%), «Центрэнерго» (-0,29%) и «Мотор Сич» (-0,04%).

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Тимченко также сообщила, что российские фондовые индексы закончили торги пятницы «феерическим ростом». ММВБ прибавил 1,39% до 1533,35 пункта, а РТС на дневной сессии вырос на 1,66% до 1516,62 пункта. «Основным драйвером для роста, который продолжают отыгрывать инвесторы, остается временное решение политического кризиса в США», - напомнила аналитик. Также положительное влияние на ход торгов оказала хорошая статистика из Китая. Промышленное производство в Поднебесной за сентябрь выросло на 10,2%, инвестиции в основные средства составили 20,2%, а розничные продажи за аналогичный период выросли на 13,3%. Дополнительным фактором для роста стал рост нефтяных котировок.

По словам Тимченко, европейские фондовые площадки в пятницу также закрылись ростом основных биржевых индикаторов. Индекс FTSE 100 вырос на 0,71%, DAX прибавил 0,60%, STOXX 50 увеличился на 0,76%. «Как уже упоминалось, поводом для роста стали хорошие статистические данные Китая. ВВП страны вырос в III квартале на 7,8% после роста на 7,5% в предыдущем квартале. Новая статистика по еврозоне практически отсутствовала. Лишь вышел индекс потребительского доверия Нидерландов, составивший в октябре -27 пунктов против -33 пунктов месяцем ранее», - отметила аналитик.