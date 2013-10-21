Европейские фондовые рынки держатся вблизи пятилетних максимумов за счет хороших финансовых отчетов компаний и накануне выхода большой порции экономической статистики США, сообщает Reuters.

В 11:40 по киевскому времени панъевропейский индекс FTSEurofirst 300 вырос на 0,10%, а индекс "голубых фишек" Euro STOXX 50 снизился на 0,19%. Немецкий индекс DAX потерял 0,11%, британский FTSE 100 прибавил 0,19%, а французский CAC-40 снизился на 0,26%.

«Продавцы по-прежнему очень пессимистичны в отношении европейских акций... Мы считаем, что они излишне пессимистичны, потому что есть прогнозы, согласно которым экономический рост еврозоны ускорится, и мы видим хорошие перспективы европейских акций», - сказал стратег по фондовому рынку Saxo Bank Питер Гарнри.

Фондовые рынки надеются, что ФРС отложит сокращение экономических стимулов с учетом вероятного отрицательного влияния на экономику недавней приостановки работы правительственных учреждений США. «Мы по-прежнему ожидаем ралли в конце года. Если не произойдет неожиданного ухудшения макроэкономических показателей, я не вижу риска значительного падения акций», - отметил Гарнри.