Украину исключили из списка кандидатов во Frontier Markets

Международное индексное агентство FTSE исключило Украину из списка кандидатов на включение во Frontier Markets ("Приграничные рынки"), оценив перспективы развития ниже, чем в Монголии и Казахстане, сообщил УНИАН управляющий директор инвестиционной группы "УНИВЕР" Алексей Сухоруков.

По его словам, украинский фондовый рынок пока не удовлетворяет требованиям даже самого низкого уровня – "Приграничный", отставая в развитии от таких стран как Бахрейн, Бангладеш, Ботсвана, Вьетнам и пр. "Это оценка не только текущей ситуации, но и вероятности ее улучшения. К сожалению, эксперты FTSE за эти годы видели только ухудшение", - отметил Сухоруков. По его словам, признаков, что ситуация изменится в лучшую сторону, практически нет. "Развитие рынка по факту не является приоритетной задачей государства. Мы это видим по практическим шагам - акцизный налог на продажи ценных бумаг, искусственные препятствия для развития срочного рынка, фактическая монополия Расчетного центра на клиринг, - отметил Сухоруков. - Было бы очень хорошо, если бы рейтингу FTSE уделялось такое же внимание, как и рейтингу Doing Business (ежегодное исследование группы Всемирного банка легкости ведения бизнеса - УНИАН), ведь это независимая оценка того, что делают чиновники для развития рынка капиталов и повышения инвестиционной привлекательности страны".

Справка УНИАН. По классификации международного индексного агентства FTSE финансовые рынки всех стран по своему развитию разделены на 4 уровня: развитые (Developed), развивающиеся продвинутые (Advanced Emerging), развивающиеся второго уровня (Secondary Emerging) и приграничные (Frontier). Для примера – фондовый рынок Великобритании оценивается как «Развитый», Польши – как «Развивающийся продвинутый», России – «Развивающийся второго уровня». Пару лет назад по инициативе "Украинской биржи" Украина была включена в список кандидатов на присвоение статуса "Приграничный", где также были Казахстан и Монголия.