Индекс Украинской биржи снизился на 1,15%, индекс ПФТС - на 1,26%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в понедельник, 21 октября, снизился на 1,15% – до 854,25 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 21,5 млн грн, из них на фондовом рынке – 19,5 млн грн, на срочном рынке – 2 млн грн.

Лидером снижения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Укрсоцбанка" (-2,48%), "Райффайзен Банка Аваль" (-2,37%).

Индекс ПФТС по итогам торгов снизился на 1,26% - до 295,12 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 627,5 тыс. грн.