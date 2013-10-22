Украинский фондовый рынок начал неделю с продаж - эксперт

Украинский фондовый рынок начал неделю с продаж, по итогам понедельника индекс Украинской биржи упал на 1,15% до 854,25 пункта.

Об этом в комментарии УНИАН сказала аналитик инвестиционной компании «Альтана Капитал» Яна Лаврик.

По ее мнению, "на мировых рынках акций единого настроя в понедельник не сложилось, после динамичного роста индексов на прошлой неделе игроки предпочли частичную фиксацию прибыли. Выход трейдеров из бумаг также был обусловлен ожиданием отчета по занятости в США в сентябре. Некоторые инвесторы полагают, что временная остановка правительства могла повлиять на статистику. Если ввиду шатдауна данные были обработаны не в полной мере, фактические показатели могут существенно разойтись с прогнозами и вызвать резкие движения на биржах".

Как подчеркнула Лаврик, большинство предварительных данных свидетельствует о позитивных сигналах на американском рынке труда в прошлом месяце. Снизилось среднее число недельных первичных и повторных заявок на пособия по безработице, индекс распространения занятости в перспективе на месяц подскочил на 4 пункта, компонент занятости в промышленном индексе ISM также показал рост. "Для позитивной реакции рынков статданные во вторник должны носить нейтральный характер, слишком сильная статистика может спровоцировать разговоры о сокращении QE на декабрьском заседании", - объяснила аналитик.

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Кроме того, добавила она, в центре внимания трейдеров остается корпоративная отчетность. Процент компаний, прибыль которых оказалась выше прогнозов, остается превалирующим, в то время как ситуация с выручкой обратная. Так, свой отчет представил McDonald's, прибыль в 3-м квартале оказалась выше прогноза, выручка – ниже. "Сокращение продаж говорит об ослаблении спроса на продукцию американских компаний, что в конечном итоге должно сказаться на всех финансовых показателях", - считает Лаврик.