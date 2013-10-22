«Мироновский хлебопродукт» хочет разместить депозитарные расписки на Украинской бирже

Крупнейший производитель курятины в Украине «Мироновский хлебопродукт» (МХП), акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже, в течение трех ближайших месяцев ожидает допуска своих глобальных депозитарных расписок к торгам на Украинской бирже.

Об этом УНИАН сообщила финансовый директор холдинга Виктория Капелюшная.

«Будут размещаться наши глобальные депозитарные расписки, которые продаются на Лондонской бирже, и им будет разрешено листинговаться на Украинской бирже», - сказала Капелюшная.

«Мы надеемся, что в ближайшие три месяца (проведем листинг - УНИАН)», - добавила она.

По словам Капелюшной, менеджером этого проекта выступает инвестиционная компания Dragon Capital.

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Справка УНИАН. Компания «Мироновский хлебопродукт» – один из крупнейших украинских производителей аграрной продукции. Помимо птицеводства и смежных производств, холдинг занимается выращиванием кукурузы, подсолнечника, пшеницы, рапса, фруктов, а также производством говядины, колбасных изделий.

На рынке холдинг представлен торговыми марками «Наша Ряба», «Легко!», «Дружба народов», «Бащинский», «Европродукт», «Сертифицированный Ангус», «Фуа Гра». Земельный банк компании составляет около 280 тыс. гектаров.

В первом полугодии «Мироновский хлебопродукт» получил 90 млн долл. чистой прибыли, что на 47% меньше, чем в первом полугодии 2012 года. Выручка компании за указанный период осталась на прежнем уровне по сравнению с первым полугодием 2012 года и составила 656 млн долл.