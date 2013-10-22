Инвесторы оценивают состояние экономики США по отчетам компаний - эксперты

Инвесторы изучают опубликованные корпоративные отчетности, пытаясь по ним оценить состояние экономики США в целом.

Так прокомментировали последние тенденции на рынке акций аналитики инвестиционной группы «Арт Капитал» в обзоре, переданном УНИАН.

Кроме того, добавили аналитики, сегодня министерство труда США опубликует данные по безработице за сентябрь. Согласно прогнозам, в сентябре в экономике США появилось 180 тыс. новых рабочих мест, что является максимальным приростом с апреля. Пока рынок труда развивается слабо (количество новых место - ниже 200 тыс.), инвесторы сохраняют надежду на продолжение ФРС программы QE. Это оказывает поддержку рисковым активам. Безработица сохранится на прежнем уровне – 7,3%.

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По словам аналитиков, европейский Stoxx 600 в понедельник, 21 октября, увеличился на 0,34%, S&P 500 (+0,01%) практически не изменился. Несмотря на позитивный внешний фон, индекс UX снизился на 1,15%, тогда как UXagro вырос на 1,9%. «Причиной фиксации прибыли локальных акций послужил рад публикаций о нежелании трех стран ЕС подписывать соглашение об ассоциации с Украиной до тех пор, пока не будет решен вопрос Юлии Тимошенко», - полагают аналитики.

Как отметили аналитики, лидерами падения на Украинской бирже в понедельник оказались акции Стахановского вагоностроительного завода (-9,1%). Предприятие вынуждено сокращать персонал в связи со сложной экономической ситуацией, падением спроса на грузовые вагоны. Акции компании на Украинской бирже упали до 4-летнего минимума.