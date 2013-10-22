Украинский рынок мини-IPO заработает в 2014 году

В первой половине 2014 г. в Украине заработает рынок мини-IPO, именно тогда планируется проведение ряда размещений небольших украинских компаний. Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил в ходе конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора" председатель правления Украинской биржи Олег Ткаченко.

По его словам, проведение таких мини-IPO является новым шагом в развитии фондового рынка, когда компании выходят и становятся публичными не в связи со своими размерами или количеством акционеров, а потому что хотят привлечь средства для своего развития с рынка. При этом, по словам Ткаченко, размер привлекаемых средств будет установлен на уровне не менее 8 млн грн.

Председатель правления также отметил, что в ближайшее время состоится заседание инвестиционного совета, в функции которого входит определение стратегии развития нового рынка, рассмотрение компаний-претендентов на размещение.

Как сообщал УНИАН, Биржевой совет Украинской биржи в июле текущего года одобрил запуск Рынка привлечения капитала, который предусматривает проведение на бирже IPO ряда небольших украинских компаний. Основная задача нового рынка, по словам представителей биржи, содействие привлечению инвестиций, прежде всего для небольших и растущих компаний.