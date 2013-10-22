Украинский фондовый рынок утратил около 90% своих объемов – участник рынка

Украинский фондовый рынок в настоящее время утратил около 90% от объемов торгов, которые наблюдались на нем еще несколько лет назад.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил управляющий директор инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрий Тарабакин в ходе конференции "Новая экономическая модель: инвестиции и инновации для реального сектора".

По информации Тарабакина, если в 2011 году ежедневные объемы торгов на Украинской бирже превышали 200 млн грн, а сумма депонированных средств составляла 350 млн грн, то на сегодня средние объемы торгов составляют около 10 млн грн, а объем депонированных средств - 30 млн грн.

"Вряд ли можно назвать еще какой-нибудь рынок, который за последние несколько лет сократился на 90%", - сказал он.

Как отметил Тарабакин, украинский рынок сегодня утратил статус площадки, на которой компании могут привлекать средства. "Я бы очень хотел ошибиться, но я думаю, что в ближайшие 3-5 лет изменить ситуацию будет очень сложно", - сказал он.

"К сожалению, сегодня спасать нечего, поэтому, скорее всего, речь может идти о перезагрузке всей системы", - добавил Тарабакин.

В то же время, по его словам, улучшить ситуацию могло бы проведение пенсионной реформы. "Должен быть создан качественный инструмент, куда могли бы быть направлены деньги населения", - считает он.

По словам Тарабакина, еще одним фактором, который может оказать позитивное влияние на рынок, может стать листинг в Украине ценных бумаг украинских компаний, которые сегодня котируются на иностранных площадках. По его мнению, менеджмент таких компаний сможет использовать листинг в Украине как механизм самофинансирования, работники таких компаний могут поощряться руководством, принимая участие в опционных кампаниях, когда к зарплате в виде бонуса выдаются еще и акции компании, в которой они работают.

Как сообщал УНИАН, крупнейший производитель курятины в Украине «Мироновский хлебопродукт» (МХП), акции которого котируются на Лондонской фондовой бирже, в течение трех ближайших месяцев ожидает допуска своих глобальных депозитарных расписок к торгам на Украинской бирже. Менеджером этого проекта выступает инвесткомпания Dragon Capital.