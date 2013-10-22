Индекс Украинской биржи повысился на 1,19%, индекс ПФТС - на 0,18%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов во вторник, 22 октября, повысился на 1,19% – до 864,44 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 16,4 млн грн, из них на фондовом рынке – 12,7 млн грн, на срочном рынке – 3,7 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Донбассэнерго" (+3,54%) и "Укрсоцбанка" (+2,43%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 0,18% - до 295,64 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 231,2 тыс. грн.