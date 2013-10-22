Минфин привлек в госбюджет 740 млн грн на ОВГЗ-аукционе

Министерство финансов Украины во вторник, 22 октября, привлекло в государственный бюджет 739,956 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), сообщается на сайте министерства.

Все средства привлечены в результате размещения облигаций, номинированных в национальной валюте. Минфин удовлетворил три поданные заявки на приобретение 5-летних облигаций с доходностью 14,25% годовых. Инвесторы не подали ни одной заявки на приобретение 1-летних и 7-летних гособлигаций в нацвалюте, а также 2-летних и 3-летних облигаций, номинированных в иностранной валюте (долларах США).

По информации Минфина, в результате проведенного размещения в госбюджет привлечено 739,956 млн грн, при этом размер госдолга находится в пределах, предусмотренных Бюджетным кодексом Украины и Законом «О Государственном бюджете Украины на 2013 год».

Как сообщал УНИАН, на аукционе по продаже ОВГЗ 1 октября Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет, 8 октября Минфин привлек 613,394 млн грн, 15 октября - 1,129 млрд грн. Минфин намерен провести в октябре еще один аукцион по продаже ОВГЗ 29 октября.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, до конца текущего года политика по привлечению новых заимствований будет умеренной, а также Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

По состоянию на 21 октября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,523 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,704 млрд грн, в собственности банков - 76,705 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 21 октября, с начала года в госбюджет поступило 106,219 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 56,358 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,537 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).