Внимание игроков на глобальных фондовых рынках сегодня приковано к обсуждению перспектив американской экономики, монетарной политики и перспектив сворачивания программы количественного смягчения, говорится в отчете руководителя направления по работе с VIP-клиентами инвесткомпании Dragon Capital Вячеслава Орлюка, которым располагает УНИАН.

"В центре внимания инвесторов на этой неделе пребывают три основных темы - продолжающийся сезон корпоративной отчетности в США, выходящая с некоторой задержкой по известным всем причинам макростатистика за последние недели и новостной фон вокруг проблематики сокращения программы количественного смягчения", - говорится в отчете.

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Как отмечается в отчете, американские индексы на торгах 22 октября вновь обновили максимумы и показали рост в пределах 0,5%. Сегодня утром американские фьючерсы закономерно откатываются с вершин и минусуют 0,3%. Торги на основных азиатских площадках АТР проходят с понижением. Российский рынок начал торговую сессию на отрицательной территории, основные биржевые индикаторы традиционно для последних дней снизились на открытии примерно на 0,5%.

Как отмечает эксперт, "над глобальными рынками витает дух перекупленности", в то же время, по его словам, "украинскому рынку это не грозит". По его словам, "локомотивом роста на измученном реформами, отсутствием инвестиционных идей и свежей ликвидности местном рынке может стать сектор электрогенерации, основные представители которого вновь готовы удивить инвесторов рекордными цифрами финансовой отчетности за прошедший квартал".

Как сообщал УНИАН, во вторник, 22 октября, индекс UX повысился по итогу дня на 1,19% - до уровня 864,44 пункта. На фондовом рынке наторговали 12,8 млн грн, из них на рынке заявок и на рынке РЕПО объем торгов составил 2,6 млн грн и 6,7 млн грн соответственно. Торговый оборот на срочной секции составил 3,7 млн грн.