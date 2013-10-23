Спрос на ОВГЗ остается незначительным из-за низкой ликвидности банков - эксперты

Рыночный спрос на облигации внутреннего государственно займа (ОВГЗ) остается незначительным по причине низкой ликвидности банков и адаптации к новой системе расчетов по ценным бумагам, прокомментировали вчерашний аукцион Минфина по размещению ОВГЗ эксперты фондового рынка в системе TRDATA.

Как отметил аналитик рынка облигаций группы «Инвестиционный Капитал Украина» (ICU) Тарас Котович, последний аукцион в очередной раз прошел с привлечением дружественных для Минфина участников, которые сформировали основной спрос и обеспечили рефинансирование предстоящих выплат по погашению облигаций в сумме 666,84 млн грн, а также небольшое рефинансирование и процентные выплаты за счёт остатка от привлеченных 739,96 млн грн. «Объем спроса был сформирован тремя крупными заявками. В условиях низкой ликвидности банковской системы, когда остатки на корреспондентских счетах банков в НБУ колеблются на уровне около 24 млрд грн, не каждый участник рынка сможет подать заявку такого объема», - полагает эксперт.

По мнению Котовича, для рынка могли бы быть более интересны 12-месячные гривневые облигации, либо валютные, однако заявки на эти инструменты отсутствовали. Эксперт прогнозирует, что следующая неделя будет более нагружена выплатами, которые составят 2,18 млрд грн, поэтому существенных изменений в политике проведения аукционов ожидать не стоит.

«На рынке по-прежнему превалирует отсутствие спроса на ОВГЗ, к тому же, подкрепленное адаптацией участников к новой клиринговой системе расчетов по всем активам, включая ОВГЗ», - прокомментировал руководитель направления по торговле инструментами с фиксированной доходностью инвесткомпании «Арт Капитал» Иван Заражевский.

По словам специалиста отдела продаж долговых ценных бумаг инвестиционной компании Dragon Сapital Сергея Фурсы, итоги аукциона подтвердили финансирование дефицита госбюджета «дружественными» банками. «Количественное смягчение «по-украински» продолжилось. И, вопреки надеждам, «ралли» на рынке еврооблигаций не вернуло спрос на валютные облигации», - отметил эксперт.

Как сообщал УНИАН, Министерство финансов Украины во вторник, 22 октября, привлекло в государственный бюджет 739,956 млн грн на аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), все средства привлечены в результате размещения 5-летних облигаций в нацвалюте с доходностью 14,25% годовых. На аукционе по продаже ОВГЗ 1 октября Минфину не удалось привлечь средства в госбюджет, 8 октября Минфин привлек 613,394 млн грн, 15 октября - 1,129 млрд грн. Минфин намерен провести в октябре еще один аукцион по продаже ОВГЗ - 29 октября.

По словам директора департамента долговой и международной финансовой политики Министерства финансов Украины Галины Пахачук, до конца текущего года политика по привлечению новых заимствований будет умеренной, а также Минфин не планирует выходить на внешние рынки заимствований при сохранении нынешнего высокого уровня доходности.

По состоянию на 21 октября 2013 года объем ОВГЗ, находящихся в обращении, по сумме основного долга составил 236,523 млрд грн, при этом в собственности НБУ находятся госбумаги на сумму 141,704 млрд грн, в собственности банков - 76,705 млрд грн, нерезидентов - 3,443 млрд грн.

По оперативным данным Госказначейства по состоянию на 21 октября, с начала года в госбюджет поступило 106,219 млрд грн от государственных заимствований, в то время как расходы госбюджета на погашение госдолга за этот период составили 56,358 млрд грн, на обслуживание госдолга – 24,537 млрд грн.

В 2012 году Министерство финансов Украины в результате проведения аукционов по продаже ОВГЗ привлекло в государственный бюджет 35,9 млрд грн, 2,5 млрд долл. и 316,6 млн евро.

Согласно Закону «О Государственном бюджете Украины на 2013 год», предельный уровень госдолга на 31 декабря 2013 года составляет 483 млрд грн (30-31% ВВП).