«Банк Русский Стандарт» начал размещение облигаций серии F на 100 млн грн

«Банк Русский Стандарт» (г. Киев) начал публичное размещение облигаций серии F на 100 млн грн, сообщил андеррайтер выпуска - группа «Инвестиционный капитал Украина» в системе TRDATA.

Согласно сообщению, в рамках эмиссии банк до 20 октября 2014 года намерен разместить 100 тыс. штук именных процентных облигаций серии F номинальной стоимостью 1 тыс. грн. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на первые четыре купонных периода. Погашение облигаций запланировано с 17 по 18 октября 2016 года. Условия выпуска предусматривают ежегодную оферту. Привлеченные средства эмитент направит на кредитование физических лиц в Украине. Обязательства по облигациям обеспечены гарантией материнского банка «Банк Русский Стандарт» (Российская Федерация).

С июля текущего года в обращении находятся облигации эмитента серии E на 100 млн грн с аналогичными параметрами выпуска.

Справка УНИАН. «Банк Русский Стандарт» (г. Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу небольших финансовых учреждений.

На 1 июля 2013 года активы банка составляли 3,616 млрд грн, кредиты и задолженность клиентов - 2,741 млрд грн, обязательства — 3,328 млрд грн, средства клиентов — 1,858 млрд грн, собственный капитал — 288,282 млн грн, уставный капитал - 183 млн грн. В первом полугодии 2013 года банк получил прибыль в размере 9,394 млн грн.

100% акций банка принадлежат российскому банку - «Банк Русский Стандарт».