Индекс Украинской биржи повысился на 1,61%, индекс ПФТС - на 1,20%

Индекс Украинской биржи по итогам торгов в среду, 23 октября, повысился на 1,61% – до 878,33 пункта, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

Общий объем торгов на Украинской бирже составил 19,8 млн грн, из них на фондовом рынке – 14,2 млн грн, на срочном рынке – 5,6 млн грн.

Лидером повышения среди ценных бумаг, входящих в индексную корзину, стали акции "Райффайзен Банка Аваль" (+5,03%).

Индекс ПФТС по итогам торгов повысился на 1,20% - до 299,19 пункта. Общий объем торгов на ПФТС составил 96,6 млн грн.